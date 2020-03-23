نتيناهو يترأس اجتماعاً عاجلاً لبحث طرق مكافحة "كورونا"

قالت القناة ال13 ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيترأس اجتماعاً صباح اليوم الاثنين 23/3/2020 ، مع عدد من الوزراء لمناقشة الإجراءات الوقائية من وباء كورونا .

وبينت القناة ان الاجتماع سيبحث زيادة اجراءات الحظر المفروضه على المواطنين في الكيان لمحاربة فايروس الكورونا.

ويشار الى ان وزارة الصحة "الاسرائيلية" اعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في "إسرائيل" إلى 1238 وفق وزارة الصحة "الإسرائيلية".

وأفادت الوزارة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 1238 بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 24 بحالة خطيرة.

يأتي هذا الارتفاع في ظل حالة الحظر الذي تفرضه "إسرائيل" على كل المناطق والإجراءات الاحترازية خشية تفشي كورونا.