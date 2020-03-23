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نقابة الموظفين بغزة تطالب بصرف الرواتب كاملة بشكل عاجل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:21 - 23 مارس 2020
رواتب غزة رواتب غزة
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طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام اليوم الاثنين 23/3/2020، وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين كاملةً عن هذا الشهر بشكل عاجل.

ودعت النقابة الوزارة لرفع نسبة الدفعة المالية وصولاً للراتب الكامل، حتى يتمكن الموظفين من تلبية وتغطية نفقاتهم وشراء مستلزمات التعقيم والمنظفات للحد من مخاطر وباء كورونا، وشراء المؤونة الغذائية لتلبية حاجاتهم خلال فترة الطوارئ والمكوث في البيوت.

كما طالبت لجنة متابعة المرابحات البنكية في إدارات البنك الوطني الاسلامي وبنك الإنتاج للوقوف عند مسؤولياتهم المجتمعية، ووقف الخصومات البنكية عن الموظفين كافة لمدة لا تقل عن 4 أشهر، لا سيما أن الأشهر الأربعة القادمة تعتبر بمثابة الأشهر الأكثر حاجة للمصاريف والإنفاق كونها تتضمن المناسبات والمواسم المتمثلة بقدوم شهر رمضان المبارك وبعده حلول عيدي الفطر والأضحى ومن ثم يليها بدء العام الدراسي الجديد.

كما طالبت، بوقف أي خصومات أخرى على رواتب الموظفين خلال هذه الفترة العصيبة، سواء خصومات شركة الكهرباء او البلديات أو غيرها من الخصومات.

ودعت النقابة، لجنة متابعة العمل الحكومي وديوان الموظفين العام بوقف دوام الموظفين والموظفات في الوزارات كافة، باستثناء موظفي وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالحد الأدنى بما يلبي مواجهة حالة الطوارئ.

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