قد تكون مصاب "بكورونا" ولا تظهر الأعراض ..فأحذر!

أكدت ابحاث صينية إصابة أكثر من 43 ألف شخص بالفيروس التاجي في الصين دون ظهور أعراض لديهم، وتم عزلهم، لكن لم يتم احتسابهم في الأرقام الرسمية، التي كانت 80 ألفا في ذلك الوقت.

وقالت البيانات الرسمية ان أعداد المصابين بكورونا ممن لا تظهر لديهم أعراض الإصابة بالفيروس قد تصل إلى ثلث أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض، موضحاً ان العدد الخفي لهؤلاء "الناقلين بصمت" أعلى مما كان يعتقد في البداية.

المعلومات التي كشفت عنها الصين قد تكون ذات تأثير كبير على الاستراتيجيات التي قد تستخدمها دول العالم لاحتواء الفيروس، رغم أن العلماء لم يتفقوا حاليا على ما إذا كان المرض بدون أعراض يساهم في انتقال الفيروس لأشخاص آخرين أم لا، خاصة أن المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض لفترة طويلة من المحتمل خلالها أن ينقلوا العدوى للمئات.

معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق مفادها أن حالات انتقال الفيروس دون أعراض نادرة جدا.