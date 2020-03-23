حضر تجول ليلي في السعودية ل21 يوماً

قررت المملكة العربية السعودية فرض حضر التجول الليلي من مساء اليوم الاثنين 23/3/2020 ولمدة 21 يوما للحد من انتشار كورونا.

وقال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ، انه على وزارة الداخلية تقوم باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن

وبينت الداخلية انه يُستثني من منع التجول "المنتسبون للقطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة"

وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت ، أمس الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 511 منذ أن تفشى المرض