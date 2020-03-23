"كورونا" حول العالم: 340 ألف إصابة وأمريكا بؤرة ثالثة ووفيات إيطاليا تتجاوز الصين

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به اقترب من 340 ألفا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم اقترب من 340 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14689، واقترب عدد المتعافين من المئة ألف.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81093 مقابل 59138) فإن عدد الوفيات في إيطاليا يتجاوز بكثير عدد الوفيات المسجلة في الصين (5476 مقابل 3270).