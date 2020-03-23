بعد "كورونا": "كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى

من المقر، أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى، لدعم جهود الاستجابة الطارئة لكوفيد- 19 في الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وقد وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطلب وفقاً لما أعلنه حاكم الولاية غافين نيوسوم يوم الأحد.

جاء الإعلان بعد ساعات من إرسال نيوسوم رسالة إلى ترامب لطلب الإعلان، من أجل تعزيز الاستجابة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

قال نيوسوم "في وقت سابق اليوم، طلبنا إعلانا رئاسيا عن الكارثة الكبرى، وحصلنا عليه بعد الظهر"، مضيفا "أن هذا الإعلان سيكمل التخطيط الشامل للولاية لمواجهة كوفيد-19، ويجعل الموارد الحيوية متاحة".

ومضى يقول "نحن نقدر الاستجابة السريعة والشراكة من البيت الأبيض".

ويساعد إعلان الكارثة الكبرى في تعزيز برامج الدعم الفردية لمساعدة المتضررين من تفشي المرض وتقليل آثاره الاقتصادية، وفقا لتقارير إعلامية.