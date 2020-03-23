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طقس فلسطين 23/3/2020: ارتفاع للحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:05 - 23 مارس 2020
حالة الطقس حالة الطقس
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يطرأ اليوم الاثنين 23/3/2020، وفق طقس فلسطين ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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