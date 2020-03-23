أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم 23/3/2020: الدولار يصعد

مازالت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 14/3/2020 تتعافى قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 14/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.7400 دولار/ شيكل

5.2454 دينار / شيكل

4.0018 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.0700 يورو/ دينار

بیع

3.8200 دولار/ شيكل

5.3938 دينار / شيكل

4.2430 يورو/ شيكل

0.7131 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار