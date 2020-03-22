أطباء صينيون يحددون أسباب الوفاة بعدوى كورونا

أظهرت دراسات صينية، بالاطلاع على بيانات 191 مريضا بحالة خطيرة في بؤرة تفشي فيروس كورونا ووهان، حيث توفي منهم54 شخصًا جراء الالتهاب الرئوي الحاد.

وأشارت الدراسة إلى أن 80% من المصابين بفيروس كورونا المستجد يحملون أعراض المرض التي تظهر كألم بسيط في الحنجرة وتتطور إلى أعراض الإنفلونزا الشديدة ترافقها الحمى.

ولفتت ان هؤلاء المرضى يتعافون ذاتيا في ظروف المنزل دون مساعدة طبية.

ولكن وأوضحت أن العدوى المسببة للفيروس تعلق في رئتي 20% من المصابين، مبينة أنهم يحتاجون لرعاية طبية مكثفة باستخدام جهاز التنفس الصناعي، وهنا يكون لعاملي العمر والأمراض المزمنة دورا حاسما في سبب الوفاة. فقد اتضح أن نسبة الوفيات بين الذين أعمارهم فوق 80 سنة بلغت 25%.

ويكشف العلماء أن السبب الرئيسي لوفاة المصابين بفيروس كورونا هو الالتهاب الرئوي الذي يصيب الرئتين معا، ما يمنع حصول الجسم على كمية الأكسجين اللازمة، ونتيجة لذلك تتوقف أعضاء الجسم عن القيام بوظائفها، وبالتالي وفاة الشخص المصاب.