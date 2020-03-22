الرئيس عباس يصدر عفوًا خاصًا عمّن أمضى نصف مدة محكوميته

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عفوًا خاصًا عمّن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني.

جا ذلك في ظل مخاطر انتشار فيروس "كورونا" وفقًا لتصريح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.

وأضاف أبو ردينة أن هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.

وكان إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله أكد اليوم الأحد 22/3/2020، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فلسطين لـ59، بعد تشخيص 4 حالات في رام الله، وحالتين في قطاع غزة.

وأوضح ملحم، أن رام الله سجلت اليوم 4 إصابات جديدة في رام الله بفيروس كورونا، فيما سجل قطاع غزة حالتين قادمتين من باكستان.