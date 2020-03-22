وفاة 651 شخصا في ايطاليا و283 حالة في بريطانيا خلال 24 ساعة

توفي 651 إيطاليًا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في ايطاليا إلى 5476 حالة، في حين أعلن وزارة الصحة البريطانية عن ارتفاع، عدد الوفيات إلى 283.

وقالت وزارة الصحة الايطالية، إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصابا، شفي منهم 7024.، وتوفي 360 حالة خلال 24 ساعة.

ووفق وكالة رويترز، فإن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مواجهة كورونا المستجد.

وقال كونتي: "إن ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم.. لكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها".

وأصدر قرارًا بتطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.

على الصعيد ذاته، اعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 283.

وقالت، إن 47 شخصا توفوا في يوم واحد، مشيرة إلى أن عدد المصابين في بريطانيا ارتفع بـ665 مصابا، ليبلغ اجمالي المصابين 5683 حالة.

ونصحت السلطات البريطانية هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.