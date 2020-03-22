تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى ابتداء من فجر غد

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداء من فجر يوم غد الاثنين.

وأوضح المجلس في بيان صحفي اليوم الأحد، أن التعليق يأتي لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت المجلس إلى أنه عقد جلسة طارئة "استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الاجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة".

وأضاف المجلس في بيانه: "تعليق حضور المصلين إلى الاقصى سيبدأ فجر يوم غد الاثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الآذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الارشادات الصحية".