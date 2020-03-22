ضغط عالمي غير مسبوق في استهلاك الانترنت عقب أزمة "كورونا"

أفادت الشركات المزودة للانترنت، بأنها سجلت نموا متصاعدا في حركة الانترنت العالمية في وقت قصير، تزامنًا مع حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال جراء تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت الشركات، إنها شهدت زيادة في ذروة الاستخدام بنسبة 20-40% وتركزت في أوقات المساء، في المناطق التي يتفشى فيها الوباء خلال الاسابيع الاربعة الماضية، مشيرة إلى أنها مصممة لتحمّل هذه الزيادة في الاستهلاك خلال عام كامل وليس خلال أيام.

وأضافت، ان شبكات الانترنت ما زالت قادرة على تحمل الزيادة في الاستهلاك، مبينة أن ذلك يعد امرًا إيجابيًا.

ولفتت أنه هناك زيادة في استخدام تطبيقات المؤتمرات عن بعد في أمريكا (مثل زووم وسكاي بي) خلال ساعات العمل بنسبة 300٪ ، إلى جانب زيارة بنسبة 400٪ في استخدام الألعاب الالكترونية مع تواجد الأطفال في بيوتهم.

وأشارت الشركات المزودة للإنترنت، إلى أن هناك زيادة كبيرة في استخدام تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي ، حيث وصلت نسبة الاستخدام في يوم واحد عبر تطبيق "واتساب" بنسبة 117–217 %.

أما بخصوص الترفيه عبر الإنترنت

على الصعيد الترفيه، تظهر الاحصائيات زيارة في استخدام موقع "نت فلكس" المتخصص للافلام والترفيه"، ووصلت الزيادة (97٪ صباحًا- 27٪ - 42٪ بعد الظهر".

ويبقى التساؤل يراود المستخدمين، هل ستتمكن الشركات المزودة للانترنت من مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة؟.