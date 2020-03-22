اليونان: فرض حظر التجول في كافة أنحاء البلاد

أعلنت اليونان اليوم الأحد، حظر التجول الذي يقيد حركة الأشخاص باستثناءات قليلة في إطار جهود أخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب "رويترز" سيدخل الإجراء حيز التنفيذ صباح يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "ربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة، وهي الخطوة التي يجب اتخاذها دون عبث". "علينا حماية الصالح العام وصحتنا."

وشهدت اليونان أكبر قفزة في يوم واحد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة يوم الأحد ، بارتفاع 94 مما جعل المجموع 624 مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 15.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مساء السبت إصابة 266 ألف شخص ووفاة أكثر من 11 ألف بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.