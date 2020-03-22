الصحة: حجر مدير قوى الامن بغزة بعد مخالطة المصابين بفيروس كورونا

أكد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة، مساء اليوم الأحد، أنه تم حجر كافة المخالطين بالحالتين المصابتين، مشيرًا إلى أن من ضمنهم مدير عام قوى الأمن الوطني توفيق أبو نعيم ونائبه

وأوضح، أنه تم اتخاذ العينات اللازمة من الأشخاص الذين خالطوا الإصابتين المعلن عنهم وننتظر النتائج.

وقال المركز الاعلامي، إن كل ما يتم الحديث عنه حول الحالتين المصابتين المعلن عنهما تبقى إشعاعات طالما لم تصدر عن وزارة الصحة.

في سياق متصل، أشار إلى أنه تم عمل 9 محاضر ضبط لأشخاص حاولوا التلاعب بالأسعار داخل أسواق القطاع.

ولفت ان حركة ضبط السوق في مجمل السلع داخل قطاع غزة تسير على قدم وساق ونطمئن الجميع بتوفر كافة السلع الاساسية بمخزون استراتيجي.

وشدد المركز الاعلامي الحكومي، على أنه لن نتردد في الإعلان عن أي تطورات مرتبطة بالواقع الصحي في غزة، ولا وجود تطور حرج على صحة الحالتين المعلن عنهما.