توقعات بموت الألاف جراء كورونا في الكيان "الإسرائيلي"

قال مصدر رفيع في وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، إن عدد الحالات التي ستصاب بفيروس كورونا ستصل حتى ساعات صباح الغد، إلى 1200 حالة في "إسرائيل". وفق القناة 12 العبرية.

وفي السياق، أضاف نائب مدير عام وزارة الصحة التابعة للاحتلال إيتامار غروتو، أن أكبر سيناريو متوقع لدينا هو يموت ما بين 10,000 إلى 20,000 شخص جراء كورونا في الكيان الصهيوني.

ومع انتشار وباء "كوفيد-19" في انحاء العالم، وتكثف الحكومات اجراءات الحماية، في حين تعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة التوصل الى عقار مضاد لفيروس كورونا.