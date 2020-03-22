الخطوط التركية توقف رحلاتها الدولية باستتثناء 5 وجهات

من المقرر أن توقف الخطوط الجوية التركية رحلاتها الدولية اعتبارًا من يوم 27 مارس/آذار الجاري، باستنثناء 5 وجهات، بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، أنها ستوقف كل رحلاتها الدولية باستثناء 5 وجهات اعتبارا من يوم 27 مارس/آذار الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بلال إيكسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "الخطوط الجوية التركية ستوقف جميع رحلاتها الدولية اعتبارًا من 27 مارس وحتى الـ 17 من أبريل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتابع "باستثناء الرحلات إلى هونغ كونغ وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن"، مبينًا أن الرحلات الداخلية ستبقى مستمرة ولكن بشكل أقل، فيما تبقى رحلات الشحن مستمرة بشكل طبيعي.