ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، ارتفاعد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليصل إلى 201 حالة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، إن 110 من الحالات المصابة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 62 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن عدد الوفيات في الجزائر جراء فيروس كورونا المستجد وصل إلى 17 حالة وفاة.

وقالت الصحة الجزائرية إنها سجلت 62 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن الأحد، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد من دون تحديد الأرقام.

ولفت إلى أن "الجزائر دخلت المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة في 17 ولاية"، مؤكدا أن الوضع الحالي يبعث على التخوف.