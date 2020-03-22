هيئة سوق المال تصدر بيانا حول التداول في بورصة فلسطين

أصدرت هيئة سوق رأس المال، مساء اليوم الأحد، بيانًا صحفيا حول التداول في بورصة فلسطين.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي لها، عن تعليق التداول في بورصة فلسطين بدءا من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 23/3/2020، وحتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقا للمرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين بتاريخ 5/3/2020، ونظرا للظروف الصحية الطارئة بخصوص فيروس كورونا المستجد، وبناء على القرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم، لمنع تفشي فيروس "كورونا".