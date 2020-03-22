الخليل تطلق حملة "تراحموا لمواجهة كورونا"

بدأت مؤسسات وجمعيات ولجان الزكاة والغرف التجارية وملتقى رجال الاعمال ونقابة المواد الغذائية واقاليم فتح بمحافظة الخليل، اليوم الاحد، بجمع التبرعات لصالح حملة "تراحموا لمواجهة كورونا".

وقال منسق اللجنة، ممثل الجمعيات الشيخ حاتم البكري، إن اول المتبرعين من ابناء الخليل للحملة التي أطلقها المحافظ جبرين البكري، هم أبناء المرحوم الحاج عبد الحفيظ الحداد وقدموا مليون شيقل كمواد اغاثية لحملة "تراحموا لمواجهة كورونا".

وحث البكري، جميع مواطني المحافظة للمشاركة والتفاعل مع الحملة، موضحا أن هناك شرائح في المجتمع الفلسطيني كانوا يعملون في الأماكن التي أغلقت من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، والآن لا يوجد عمل بديل أو عائد مادي لذلك يحتاجون للمساعدة كما الفقراء والمساكين والايتام وغيرهم.

واوضح أن ما يتم جمعه من تبرعات سيتم ترتيبه في مخازن الجمعية الخيرية الاسلامية، وستوزع للعائلات التي لا تجد قوت يومها.

وأشاد بهمة اهالي الخليل، وحثهم على تقديم التبرعات السخية من زكاة اموالهم، وأن لا ينتظروا حتى شهر رمضان لاخراجها، لسد عوز جميع المحتاجين والفقراء من ابناء المحافظة في الأيام الصعبة.