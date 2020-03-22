بسبب كورونا.. هل ستخفض الأندية الأوروبية رواتب اللاعبين؟

أكدت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الاحد، أن أندية أوروبية كبرى بدأت التشاور حول إذا كانت ستخفض رواتب لاعبيها، نتيجة توقف البطولات الرياضية، سببها فيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل الاعلام :"إن إدارة نادي انتر ميلان الإيطالي قد أجرت اتصالات مع الأندية الأوروبية لبحث الملف".

وأضافت ان الإنتر تواصل مع فريقي ريال مدريد وبرشلونة على مبدأ تخفيض رواتب اللاعبين.

وذكر لاعلام الإيطالي، أن الأندية قدمت اقتراحًا بتخفيض نسبة الرواتب لـ20%، وعليه سيتخلى اللاعبين عن مستحقاتهم لأشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.

ومن جانبها، توقعت الأندية الاوروبية لكرة القدم تكبيد خسائر بمئات الملايين من الدولارات، حال استمرت ازمة كورنا لنهاية أبريل على الاقل.

ووافق نسبة كبيرة من لاعبي الدوري الإيطالي ووكلائهم على خيار تخفيض الرواتب، بحسب صحيفة "أس" الرياضية الاسبانية.

وكانت دول أوروبا منها إيطاليا واسبانيا وألمانيا وفرنسا الأشد ضررًا من فيروس كورونا المستجد بين دول العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.