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الجيش الأردني يواصل انتشاره لفرض حظر التجول بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 17:44 - 22 مارس 2020
الجيش الاردني الجيش الاردني
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واصل الجيش الأردني اليوم الاحد، انتشاره لليوم الثاني على التوالي في كافة المدن والمحافظات الاردنية، لفرض حظر التجوال على المواطنين، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الطرق الأردنية الرئيسية خلو من حركة المواطنين، بعد فرض السلطات الحكومية حظر التجوال، إضافة لإغلاق المحالات والمرافق العامة والسياحية لمنع الاختلاط، أمس السبت.

 الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية تفعيل "قانون الدفاع"، الذي أمر بتعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، ومن يخالف التعليمات سيتم سجنه لمدة عام.

من جانيه، أفاد وزير الصحة الأردنية سعد جابر، بأن اجمالي عدد المصابين وصل إلى 99، امس السبت، بينهم 77 أردنيًا والباقي من جنسيات مختلفة.

وذكر الوزير، أن عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي قد بلغوا حوالي 5050، منهم 3104 في عمّان، 1923 في البحر الميت، و 23 في العقبة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات أكثر من 13 ألف حالة، وإصابة 316 ألف، حول العالم، منذُ ظهور فيروس كورونا في الجمهورية الصينية مطلع العام الحالي.

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