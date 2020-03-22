وفاة أول طبيب فرنسي بفيروس كورونا

توفي مساء اليوم الأحد طبيب فرنسي يعمل في مستشفى جراء اصابته بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: "هذه أول وفاة من هذا النوع في البلاد لطبيب يعمل في الطوارئ في مدينة كومبيين بمنطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل.

وحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الفرنسية مساء أمس السبت فإن الوباء خلف 562 وفاة، وإصابة 6172 آخرين، 1525 منهم في حالة حرجة بغرف الإنعاش.

وقال فيران: "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي (...) أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا"، رافضًا إعطاء معلومات أكثر دقة بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

وأشاد وزير الصحة الفرنسي بـ"الشجاعة الاستثنائية التي يثبتها جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يومياً".