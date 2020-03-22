ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفاة أول طبيب فرنسي بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - باريس
  • 17:37 - 22 مارس 2020
فيروس كورونا في فرنسا.PNG فيروس كورونا في فرنسا.PNG
جوال
مشاركة

توفي مساء اليوم الأحد طبيب فرنسي يعمل في مستشفى جراء اصابته بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: "هذه أول وفاة من هذا النوع في البلاد لطبيب يعمل في الطوارئ في مدينة كومبيين بمنطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل.

وحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الفرنسية مساء أمس السبت فإن الوباء خلف 562 وفاة، وإصابة 6172 آخرين، 1525 منهم في حالة حرجة بغرف الإنعاش.

وقال فيران: "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي (...) أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا"، رافضًا إعطاء معلومات أكثر دقة بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

وأشاد وزير الصحة الفرنسي بـ"الشجاعة الاستثنائية التي يثبتها جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يومياً".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات