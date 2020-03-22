ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في كندا

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الاحد، ارتفاع عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد في الدولة، بعد تسجيل وفيات جديدة.

وذكرت الصحة الكندية، أنّها سجلت ستة حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 19، فيما تجاوز عدد الإصابات إلى أكثر من ألف حالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعلن شهر مارس الحالي، عن إغلاق الحدود مع كندا، ومنع التنقل بينهما.

من جهتها، أعلنت السلطات الاسبانية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1720، والاصابات إلى28572 حالة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات أكثر من 13 ألف حالة، وإصابة 316 ألف، حول العالم، منذُ ظهور فيروس كورونا في الجمهورية الصينية مطلع العام الحالي.