العراق يمدد حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا

مددت السلطات العراقية، اليوم الاحد، حظر التجول الذي فرض في عموم الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه بين السكان.

وأكد وكالة الانباء العراقية (واع)، تمديد حظر التجول حتى يوم 28 مارس الجاري وفق تقييم الوضع الوبائي، ويشمل الحظر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس.

وأوضحت الوكالة الانباء، انه السلطات العراقية اضافت محافظات الانبار ونينوي وصلاح الدين إلى العاصمة بغداد وإقليم كردستان، ضمن مناطق حظر التجول، للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت الحكومة العراقية، حظر التجول في العاصمة بغداد بدءًا من 15 حتى 24 مارس الجاري، إلى جانب تعليق الرحلات الجوية، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

يشار إلى وزارة الصحة العراقية، أعلنت في أحدث إحصائية لها، اجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 214 شخصًا، بينهم وفاة 17 حالة.