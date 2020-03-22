رابط فحص صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 في غزة

تتساءل الأسر المتعففة في قطاع غزة عن رابط فحص صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 لعام 2020 رغم نفي العديد من المصادر تحديد موعد الصرف.

وكانت العديد الأسر المتعففة تداولات أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن عملية صرف المنحة القطرية ستكون يوم غدٍ الاثنين إلا أن تلك الأنباء لم تؤكد بشكل رسمي.

ونفت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" تحديد اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة موعدًا ل، صرف المنحة القطرية 100 دولار.

وأكد المصدر بأن اللجنة القطرية لم تعلن مطلقًا منذ بداية الشهر الحالي عن موعد الصرف ولا على الآلية المتبعة للأسماء المستفيدة.

وأوضح بأن عملية صرف المنحة قد تتأخر هذا الشهر بسبب ما تشهده فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة من اجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا القاتل إلى القطاع.

اخترنا لكم: هل ستتأثر المنحة القطرية ١٠٠ دولار شهر 3 بسبب كورونا؟

المنحة القطرية 100 دولار

يُذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أكد أن دولة قطر وافقت على تمديد وزيادة المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

ورغم نفي المصادر تحديد موعد عملية الصرف إلا أننا سننشر رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 تحسبًا لأي اعلان مفاجئ من قبل اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

للحصول على رابط المنحة اضغط هنا