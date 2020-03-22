أوقاف غزة تدعو المواطنين لاتخاذ بعض الاجراءات الهامة للوقاية من كورونا

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، المواطنين الفلسطينيين في القطاع لاتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من وصول فيروس كورونا إلى غزة.
وجاءت دعوة وزارة الأوقاف على النحو التالي:
- ندعو إلى أداء الصلاة جماعة مع الأهل والأبناء في البيوت
- ندعو إلى إيقاف بيوت العزاء والاكتفاء بالتعزية على المقبرة
- ندعو الآباء والأمهات لاستثمار الفرصة وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة
- ندعو جميع الميسورين من أبناء شعبنا لتحقيق التكافل الاجتماعي
- ندعو إلى مواصلة التضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف البلاء ويدفع الوباء