أوقاف غزة تدعو المواطنين لاتخاذ بعض الاجراءات الهامة للوقاية من كورونا

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، المواطنين الفلسطينيين في القطاع لاتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من وصول فيروس كورونا إلى غزة.

وجاءت دعوة وزارة الأوقاف على النحو التالي: