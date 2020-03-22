وزارة الاقتصاد: مخزون السلع في غزة كافٍ لأسابيع قادمة

أكدت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الاحد 22/3/2020، أن مخزون السلع والبضائع في قطاع غزة كافٍ لأسابيع قادمة، موضحةً أن البضائع تدخل إلى القطاع بشكل يومي عبر المعابر والمنافذ الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، :"إنّ مخزون البضائع في الأسواق كافٍ"، مضيفًا أنّ طواقم الوزارة تتابع عن كثب أسواق القطاع، داعيًا المواطنين لعدم الهلع والقلق عن وجود نقص في المواد الغذائية.

ودعا أبو موسى، المواطنين لتقديم شكاوى عن ارتفاع أسعار السلع والبضائع من قبل التجار، عبر الرقم المجاني 1800112233.

من جانبه، أكد وكيل الاقتصاد بغزة رشدي وادي، أنه وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية مع لجنة المتابعة الحكومية، لتأمين مخزون السلع والاحتياجات الضرورية الأساسية.

وأشار وادي، إلى أن وزارة الاقتصاد قدمت جملة تسهيلات للتجار باستيراد سلع وبضائع أساسية من الخارج.

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت امس السبت، إصابة حالتين بفيروس كورونا، عادا إلى القطاع من باكستان، فيما يجري تطبيق الحجر الصحي عليهما، وعلى عشرات الحالات العائدة.