الشباب و الرياضة تطلق هاشتاغ #خليك_بالبيت للوقاية من فيروس كورونا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المراكز الشبابية في محافظات قطاع غزة، الأحد، "هاشتاق" بعنوان "خليك بالبيت"، وذلك ضمن حملات الوزارة والمؤسسات والمراكز والاتحادات التابعة لها، للحفاظ على صحة المواطنين والحماية من انتشار وباء "كورونا".

وأكد مدير العمل التطوعي بالوزارة خالد بحور، في بيان صحفي، حرص الوزارة على سلامة المجتمع، موضحاً أن الهدف من نشر "الهاشتاق" هو تعزيز التوعية حول مقاومة الفيروس، ونشر التعليمات حول مخاطره، وبيان ضرورة الالتزام بما يصدر من الجهات الرسمية، بالإضافة إلى بث الطمأنينة بين المجتمع، والابتعاد عن ترويج الشائعات.

وأشار بحور إلى أن الوزارة تواصل جهودها مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتوعية المواطنين من خلال حملات ومبادرات شبابية توضح الطرق السليمة لتفادي الإصابة بالفيروس والتعامل الصحي والوقائي لمنع ظهور المرض وانتشاره.

يذكر أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت فجر اليوم عن اكتشاف إصابتَين بفيروس "كورونا" بين المسافرين العائدين إلى قطاع غزة، تم حجرهما فور وصولهما إلى معبر رفح جنوباً، بينما أعلنت حكومة اشتية عن ارتفاع عدد الإصابات بالضفة الغربية إلى 57 إصابة بينها 17 حالة تماثلت للشفاء.

وتأتي مبادرة وزارة الشباب والرياضة في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه حتى صباح اليوم أصاب "كورونا" أكثر من (308) آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من (13) ألفاً، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى 95 ألفا و829.