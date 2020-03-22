هل ستتأثر المنحة القطرية ١٠٠ دولار شهر 3 بسبب كورونا؟

تترقب الأسر المتعففة في قطاع غزة عن كثب الأخبار التي تتوارد حول موعد صرف منحة 100 دولار القطرية لشهر مارس 2020.

وكانت العديد من منصات التواصل الاجتماعي تداولت انباء تفيد بأن عملية صرف المنحة القطرية ستكون يوم غدٍا الاثنين إلا أن تلك الأنباء لم تؤكد بشكل رسمي.

مصادر خاصة لفلسطين اليوم نفت تحديد اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة موعدًا لصرف منحة الـ 100 دولار.

وأكد المصدر بأن اللجنة القطرية لم تعلن مطلقًا منذ بداية الشهر الحالي عن موعد الصرف ولا على الآلية المتبعة للأسماء المستفيدة.

وأوضح بأن عملية صرف المنحة قد تتأخر هذا الشهر بسبب ما تشهده فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة من اجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا القاتل إلى القطاع.

100 دولار

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت رسميًا عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا لشخصين وصلا للقطاع عبر معبر رفح البري وكانا في باكستان.

وأشارت إلى أن الشخصين تم حجرهما فور وصولهما إلى المعبر للاشتباه بأعراض كورونا.

يُذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أكد أن دولة قطر وافقت على تمديد وزيادة المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.