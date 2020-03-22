حكومة غزة تصدر بيانًا بشأن دوام الموظفين الحكوميين

أصدر ديوان الموظفين العام في غزة، اليوم الاحد، بيانًا بشأن دوام الموظفين الحكوميين، في ظل الإجراءات المتبعة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ديوان الموظفين في بيان له، "أن دوام الموظفين بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية وبالحد الأدنى من الموظفين، يترك لرئيس الدائرة الحكومية لتقرير من يداوم منهم"، مشيرًا إلى أن القرارات سيعمل بها ابتداءً من يم غدٍ الاثنين الموفق23 /3/2020.

وقرر وقف الباصات العامة للموظفين وصرف بدل مواصلات نقدي لمن يداوم، مع تفعيل العمل عن بعد للموظفين وفق تقدير رئيس الدائرة الحكومي.

وأوضح الديوان، أن وزارتي الصحة والداخلية بغزة ستقرران بشأن طبيعة دوام الموظفين لديهما.

ودعت إلى توفير إجراءات السلامة للموظفين وكذلك المستفيدين من الخدمات، لمواجهة الفيروس.