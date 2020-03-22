ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وذكرت الصحة، أنها سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 248 حالة، بنيها أربع حالات وفاة.

وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قد حذر اليوم الأحد، من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس "بشكل مخيف"، بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات أكثر من 13 ألف حالة، وإصابة 316 ألف، حول العالم، منذُ ظهور فيروس كورونا في الجمهورية الصينية مطلع العام الحالي.