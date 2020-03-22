مقتل عميل لبناني برصاص مجهول في صيدا

قتل العميل اللبناني أنطوان الحايك صياح اليوم الأحد برصاص مجهول بعد الكشف عن صلته بالعمل الإسرائيلي الهارب عامر الفاخوري.

الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أكدت، أن الحايك قتل على الفور نتيجة إطلاق الرصاص عليه في بلدة بلدة المية ومية، على تخوم مدينة صيدا جنوبي لبنان".

وكان الحايك أحد معاوني العميل عامر الفاخوري في معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

وجاء مقتل الحايك بعد أيام قليلة على تبرئة الفاخوري من قبل المحكمة العسكرية في لبنان، بقرار أثار سخطا شعبيا كبيرا.

وبعد ذلك، نقلت مروحية عسكرية أميركية فاخوري من مقر سفارة واشنطن في بيروت إلى قبرص، ومنها إلى الولايات المتحدة.

وإثر ذلك، استدعت السلطات اللبنانية، السفيرة الأميركية لديها دوروثي شيا، للاستماع منها بشأن ظروف إخراج فاخوري.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على فاخوري في سبتمبر الماضي، بعد أن دخل البلاد من مطار بيروت، على الرغم من صدور حكم بسجنه لمدة 15 عاما.