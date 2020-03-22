الشرطة بغزة تقرر اغلاق الاسواق و صالات الافراح و المطاعم لمنع انتشار كورونا

وجهت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة رسالة هامة إلى أبناء شعبنا، للحفاظ على سلامة المجتمع.

و قررت الشرطة اليوم الأحد إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، و منع إقامة بيوت العزاء والحفلات

، بالاضافة الى إغلاق المقاهي وصالات المطاعم.

كما تقرر تعطيل صلاة الجمعة، وذلك في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من اليوم الأحد 22 مارس وحتى إشعار آخر.

كما تقرر منع التجمعات في الاستراحات والموانئ في جميع المحافظات، و إغلاق ميناء غزة أمام حركة الزوار وايضاً اغلاق استراحة اللؤلؤة.

و من ضمن الاجراءات، تقرر السماح للصيادين بدخول ميناء. غزة لممارسة مهنة الصيد بدون تجمعات، و ايقاف حسبة السمك .

و دعت الشرطة جميع المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصاً على سلامة الجميع، محذرة كل من يخالف بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.