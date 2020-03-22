طرق ذهبية للوقاية من فيروس كورونا لحماية العائلة والأطفال

يبحث الكثير من الناس خاصة في قطاع غزة عن طرق الوقاية من فيروس كورونا لحماية العائلة والأطفال والبيت من الاصابة بهذا المرض القاتل.

الأخصائية النفسية والناشطة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فاطمة نبعة، قدمت مجموعة من الإرشادات والنصائح التي حثت عليها منظمة الصحة العالمية كإجراءات وقائية احترازية يجب التقيد بها في المنزل لحماية العائلة والأطفال.

ومن أساليب وطرق الوقاية من الفيروس كما قالت د. فاطمة نبعة ما يلي:

أولًا: تطهير المنزل من الفيروسات

توضح فاطمة أن الطريقة المثالية للتنظيف والتطهير تكون باستخدام المياه النظيفة والدافئة والمنظفات المنزلية.

ثم تقوم السيدة بشطف المنزل وإزالة بقايا المنظفات، ويليه التطهير باستخدام مبيض منزلي مطهر (كلور يحتوي على 0.5% هيبوكلوريت الصوديوم)، إضافة إلى فتح النوافذ يوميا لتهوية المكان.

ينصح بضرورة خلع الأحذية قبل دخول المنزل.

وضع الملابس في الخزانة فور خلعها وغسلها مباشرة.

تبديل المناشف والأغطية مرتين أسبوعيا وغسلها بدرجة حرارة مرتفعة.

وطالبت ضرورة عدم المبالغة باستخدام المعقمات والمطهرات، واللجوء بدلا من ذلك لقشر الليمون وعشبة الخزامى في تنظيف الأرضية لما لهما من تأثير مطهر.

كما نصحت د. فاطمة بالحرص على التخلص من المناديل الورقية المستخدمة لإزالة إفرازات الفم والأنف، ووضعها في حاويات ذات غطاء، والتخلص من كيس النفايات المحكم الربط بوضعه في القمامات التي وضعتها البلدية أو الجهات المعنية.

إضافة إلى الحرص على نظافة جميع الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر مثل الطاولات والكراسي وجوانب السرير ومقابض الأبواب والنوافذ وحتى مفاتيح الإضاءة ومفاتيح الهاتف، والتأكد من تطهيرها بانتظام بعد تنظيفها.

ثانيًا: التغذية السليمة للوقاية

كما تنصح د. فاطمة بتناول الطعام الغني بمضادات الأكسدة لأنه من طرق الوقاية من كورونا، كما تحث على تناول الفواكه والخضار والأوراق الخضراء بأنواعها.

يجب التركيز على تناول البرتقال والليمون والجريب فروت والكيوي والفراولة والثوم والزنجبيل والعسل والسبانخ والجرجير، وذلك لغناها بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم، مع الحرص على تعقيمها وغسلها بشكل جيد.

يجب الحرص على طهو البيض والدجاج واللحم طهوا كاملًا وعلى درجات حرارة مرتفعة نسبيا، إضافة إلى تجنب تناول اللحوم النيئة والأسماك النيئة بتاتا.

تجنب التبريد السريع ووضع الأطعمة في الثلاجة، وتجنب تركها على المنضدة.

التركيز على السوائل والماء لتفادي جفاف الجسم.

مبادئ أساسية لسلامة الغذاء

- الحفاظ على نظافة الأسطح

- تنظيف وتطهير معدات وأسطح تحضير الطعام بشكل متكرر

- تنظيف جميع ألواح التقطيع وأدوات المطبخ بشكل صحيح

- غسل اليدين قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

- غسل وتعقيم الفواكه والخضروات بشكل صحيح، واستخدام المياه النظيفة أثناء تحضير الطعام

- طهو المنتوجات النيئة عند درجة حرارة آمنة

- التقيد بفصل وعزل الأطعمة النيئة غير المغسولة عن الأطعمة المطهوة والمغسولة.

- التقيد بفصل وعزل ألواح التقطيع وأدوات المطبخ مثل السكاكين عن مختلف الأطعمة النيئة والمطبوخة.

إجراءات لحماية الأطفال من كورونا

- ضرورة تدريب الطفل على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بمطهر يحتوي على كحول.

- احتواء السعال أو العطس باستعمال الذراع لتغطية الفم، أو باستعمال منديل ورقي ثم إلقائه بسلة المهملات.

- تعويد الطفل على عدم لمس وجهه والعينين خاصة.

- تحذير الطفل من الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض تشبه الزكام كالسعال والعطس

- تجنب لمس الطفل مقابض الأبواب وجوانب السلالم

- الحرص على تناول الطفل الأطعمة الصحية التي تقوي المناعة كالخضروات والفواكه

- شرب الكثير من الماء لطرد السموم من الجسم

- تجنب اللمس أو الاقتراب المباشر من جميع الحيوانات

- تقديم الرعاية الطبية أذا أصيب الطفل بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس

توعية أفراد العائلة

في هذا الجانب تقدم الممرضة القانونية والمتطوعة في الصليب الأحمر اللبناني بتول قاسم مجموعة من النصائح التوعوية لأفراد العائلة للوقاية من كورونا وخاصة للأمهات وتوعية أفراد العائلة بها وهي ما يلي:

- مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس وللوقاية يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون، ثم تجفيفهما بمناشف ورقية أو مناشف نظيفة

- شرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة

- تجنب الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية

- مراقبة درجة الحرارة كل 8 ساعات

- غسل الأنف بمحلول ملحي للمساعدة في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، إذا أصيب به أحد أفراد العائلة

- المحافظة على العادات الصحية كالنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم

نصائح للسيدات للوقاية من كورونا