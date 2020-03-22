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تدهور صحة مستوطن مصاب بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:10 - 22 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاحد، عن تدهور الحالة الصحية لرجل مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحة الإسرائيلية، أنه الحالة الصحية لمستوطن تسعيني تدهورت للغاية، وتم وضعه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في المركز الطبي ولفسون.

وارتفع عدد إصابات بفيروس كورونا لدى الاحتلال إلى 945 إصابة، بينها 20 حالة خطيرة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت ارتفاع عدد وفيات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 13590 وفاة، وأكثر من 315 ألف إصابة، معظمهم في الصين وإيطاليا وإيران واسبانيا وألمانيا.

 

 

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