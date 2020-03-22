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يمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من الساعة ١٠ ليلا

اشتية يعلن عن سلسلة اجراءات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:02 - 22 مارس 2020
محمد اشتية محمد اشتية
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أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، عن سلسلة اجراءات احترازية جديدة لمنع تفشي فايروس كورونا، عطفا على مرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5-3-2020 باعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه استنادا للصلاحيات الممنوحة له كرئيس للوزراء ووزير للداخلية وبعد اجتماعات مطولة، وبتوجيهات من الرئيس، اعلن ما يلي:

- يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.

- يمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.

- يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.

- تعمل البنوك بوتير حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.

- يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.

- نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أمكان عملهم.

- نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه أهلنا في القدس وسنتحمل مسؤوليتنا هناك.

- نحمل دولة الاحتلال مسؤولية الاسرى ونطالب بالافراج الفوري عنهم وخاصة المرضى والأطفال والنساء.

- نطالب أهلنا في أراضي الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.

- تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدى مديرات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.

- يتم نشر قوات الامن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على النظام العام وتطبيق كامل الاجراءات ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات.

- نطمئن أهلنا أن المواد التنموينية متوفرة وبكميات كافية.

- تكون مدة هذه الإجراءات 14 يوما من تاريخ اليوم.

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