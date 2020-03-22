اخر احصائية لعدد الوفيات والاصابات لفيروس كورونا في العالم

نشرت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت اخر احصائية لعدد الوفيات والاصابات لفيروس كورونا حتى الساعة (1:30 بتوقيت القدس المحتلة).

وجاءت الاحصائية مفاجئة حيث ارتفع عدد الوفيات في العالم خلال 24 ساعة لأكثر من 2000 حالة واصابة أكثر من 10 آلاف اصابة.

وجاءت الاحصائية كالتالي (عدد الوفيات بلغ حوالي 13.071) بينما عدد الاصابات بلغ (311.894 اصابة) أما عدد المتعافون من الوباء القاتل بلغ نحو (95.838 حالة).

كورونا يفتك بايطاليا

وأكدت العديد من التقارير الإعلامية العالمية أن ايطاليا هي الدولة الأكثر دمارًا وكارثة بسبب وباء كورونا بعد ايران والصين.

وتخطت حصيلة الوفيات في إيطاليا الجمعة أربعة آلاف وفاة فيما تسجل 47 ألف إصابة.

ما يعني أن نسبة الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد (عدد الوفيات من أصل العدد الإجمالي للمصابين) في ايطاليا تبلغ 8,6 بالمئة.