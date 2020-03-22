ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ماذا قال سفير فلسطين لدى باكستان عن اكتشاف اصابات بااكورونا في غزة؟

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:15 - 22 مارس 2020
فحص كورونا بغزة فحص كورونا بغزة
جوال
مشاركة

أكد السفير الفلسطيني في باكستان، أحمد ربعي ، أن الشخصين المصابين بفيروس كورونا من غزة هما من جماعة الدعوة والتبليغ، حضرا مؤتمرا في مقرهم الدائم في مدينة رايون بالقرب من لاهور، خلال الفترة من 11.3.2020 الى 15.3.2020.

و كشف السفير ربعي أن الآلاف من مختلف دول العالم، حضروا المؤتمر رغم تحذير السلطات الباكستانية واوامر الحكومة بإغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس ومنع المؤتمرات أصر رجال الدعوة على عقد مؤتمرهم.

و لفت ربعي الى ان المصابين الفلسطينيين الثلاثة أحدهم من سلفيت واثنين من غزة، لم يسجل انهم قابلوا او احتكوا بأفراد جالية او طلبة فلسطين في باكستان، علما ان افراد الجالية بخير والحمد لله.

الأكثر مشاهدة

متعلقات