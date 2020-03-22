ماذا قال سفير فلسطين لدى باكستان عن اكتشاف اصابات بااكورونا في غزة؟

أكد السفير الفلسطيني في باكستان، أحمد ربعي ، أن الشخصين المصابين بفيروس كورونا من غزة هما من جماعة الدعوة والتبليغ، حضرا مؤتمرا في مقرهم الدائم في مدينة رايون بالقرب من لاهور، خلال الفترة من 11.3.2020 الى 15.3.2020.

و كشف السفير ربعي أن الآلاف من مختلف دول العالم، حضروا المؤتمر رغم تحذير السلطات الباكستانية واوامر الحكومة بإغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس ومنع المؤتمرات أصر رجال الدعوة على عقد مؤتمرهم.

و لفت ربعي الى ان المصابين الفلسطينيين الثلاثة أحدهم من سلفيت واثنين من غزة، لم يسجل انهم قابلوا او احتكوا بأفراد جالية او طلبة فلسطين في باكستان، علما ان افراد الجالية بخير والحمد لله.