روسيا تغيث إيطاليا في نكبتها بالمساعدات والعلماء

جهزت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، 9 طائرات محملة بالمساعدات ونحو 100 إخصائي في علم الأوبئة لمكافحة فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه إلى جانب تجهيز الطائرات التسعة المحملة بالمساعدات، جهزت 100 اختصاصي في مجال علم الفيروسات لديهم خبرة بالتعامل مع الطاعون الإفريقي، والجمرة الخبيثة، مستعدة للتوجه إلى إيطاليا.

وأوضح البيان أن أغلب الإحصائيين هم "من الخبراء الرائدين من الذين يتمتعون بخبرة المشاركة في مواجهة تفشي الطاعون الأفريقي، والجمرة الخبيثة، وطوروا لقاحا ضد الإيبولا".

وتعاني إيطاليا، التي استهترت بالفيروس في بدايته، من تفشيه بشكل كبير، وسجلت ثاني دولة في الوفيات والاصابات بعد الصين، واتخذت اجراءات مشددة ضد الايطاليين للحد من انتشار الفيروس الذي يحصد عشرات الوفيات يومياً.