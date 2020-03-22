تصريح صادم لمسؤول بمنظمة الصحة العالمية حول كورونا

في الوقت الذي تتسارع فيه المعامل الطبية في مختلف دول العالم على انتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، والإعلان من قبل بعض الدول، أنه في حلول شهر أبريل القادم سيكون هناك لقاح، قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية التي تتابع الفيروس لحظة بلحظة في العالم وصنفته على أنه وباء، :" إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث، منوها بأنه لا يصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول أن الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي مؤكداً على ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم في آخر إحصائيات اليوم الأحد، أن عدد الضحايا من فيروس كورونا تجاوز 11 ألف شخص، وإصابة 266 ألفا.