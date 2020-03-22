4 برام الله وحالتان بغزة: ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" بفلسطين إلى 59 حالة

أعلن إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الأحد 22/3/2020، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فلسطين لـ59، بعد تشخيص 4 حالات في رام الله، وحالتين في قطاع غزة.

وأوضح ملحم، أن رام الله سجلت اليوم 4 إصابات جديدة في رام الله بفيروس كورونا، فيما سجل قطاع غزة حالتين قادمتين من باكستان.

وبينت، أن إصابات الضفة الأربع، سجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتين في قرية شقبا لامرأة وابنتها (8 سنوات) خالطتنا سيدة أعلن عن إصابتها بالفيروس في شقبا أمس، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه الإصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتي كانت ترقد في إحدى المستشفيات "الإسرائيلية".

وذكر ملحم، أن عدد الحالات التي شفيت من الفيروس بلغت 17 إصابة من فيروس كورونا، ليستقر العدد على 42 إصابة بالمرض.

ومن المقرر، أن يترأس رئيس الوزراء برام الله محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وبين ملحم، أن الاجتماع سيعقد في تمام الساعة 11، وإن رئيس الوزراء سيعلن عقب الاجتماع اجراءات وتدابير احترازية جديدة مشددة، تصب في مصلحة أبناء شعبنا والحفاظ على سلامتهم ومنع تفشي "فيروس كورونا".