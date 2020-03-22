معروف: أخذنا عينات ممن اختلطوا بالشخصين المصابين وننتظر نتائجها

أكد سلامة معروف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 22/3/2020، أن الحالتين التي تم اكتشاف فيروس كورونا لديهما كانت عائدتان من الخارج وكانت داخل الحجر الصحي، وقد حددت وزارة الصحة كل من خالطوهم وأخذت عينات منهم للفحص.

وطمأن معروف، المواطنين في قطاع غزة أن الحالتين المصابتين تم اكتشافهما داخل الحجر الصحي، وهو ما يضمن السيطرة على انتقال العدوى وتحديد المخالطين.

وأوضح، أنه مجرد التأكد من الحالتين وظهور نتائج الفحص أنها "إيجابية" أي أنهما مصابتان، تم اتخاذ كافة الاجراءات الصحية، وتحديد دائرة الاختلاط بهذين الشخصين، ووضعهم في الحجر الصحي وأخذ العينات الليلة الماضية، والوزارة بانتظار النتائج.

ولفت معروف، إلى أن عملية نقل العدوى تحتاج من 24-48 ساعة، مبيناً أن الحالتين عادتا مساء الخميس، أي أنه لم تتجاوز مخالطتهم للوسط في مركز الحجر أكثر من 24 ساعة.

وطمأن معروف المواطنين أنه لم تسجل أي إصابة داخلية داخل قطاع غزة.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، قال معروف:" هذه الإجراءات والتي سبقتها بساعات تأتي في سياق حفظ وأمن سلامة شعبنا، فنحن في حالة طوارئ بكل معنى الكلمة ونعمل وفق مستجدات لحظية، ويجب أن تكون القرارات وفق المصلحة العامة وليست الخاصة.

وشدد على أن حياة 2 مليون فلسطيني تقع على مسؤولية الجهات الحكومية.

وأكد معروف، على ضرورة الاعتماد فقط عما يصدر من وزارة الصحة، داعياً المواطنين للتحلي بأعلى درجات ضبط النفس، والحد من الحركة، واتباع حركات الوقاية والسلامة، وتغليب حس المسؤولية المجتمعية والانتباه جيدا من خطر تداول الاشاعات.