البزم: الاجراءات القانونية بانتظار المخالفين لقرارات الداخلية بإغلاق الصالات والأسواق

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، إغلاق معبري رفح وبيت حانون بشكل كامل أمام المسافرين، في إطار الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال البزم في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" صباح الأحد، أن وزارة الداخلية تتابع الإجراءات أولاً بأول، ويتم تقييم الوضع، واتخاذ الاجراءات اللازمة، مضيفاً أن المعابر مغلقة بشكل كامل ، إلا أن هناك بعض العالقين وصلوا للقطاع ونحن في إطار مسؤوليتنا لا يمكن أن نتركهم في الجانب الآخر تتقطع بهم السبل، وتم إدخالهم لمراكز الحجر الصحي. مؤكداً أن كل شخص جاء عبر المعابر تم وضعه في الحجر الصحي الالزامي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وكان قرار وقائي مهم اتخذ بالتوافق بين جميع الوزارات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الحالتين اللتان تم اكتشافهما في داخل الحجر الصحي، وهو ما يؤكد أهمية الحجر الصحي، ويؤكد أن الاجراءات التي تم اتخاذها في الاتجاه الصحيح.

وحث البزم المواطنين على الالتزام بكل الاجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة التي تصدرها وزارة الصحة، والقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية بهذا الشأن، من إغلاق صالات الافراح ومنع الحفلات في الشوارع والاسواق الاسبوعية، والتجمع يجب الابتعاد عنها، لتجنب هذا الوباء.

وأكد أن الشرطة ستتابع اليوم تنفيذ القرارات في كل المحافظات، لافتاً إلى أن مباحث السياحة والاثار تواصلت مع أصحاب الصالات وإلزامية تنفيذ القرار، وأن الشرطة ستتابع ميدانيا على الارض وسيتم اتخاذ الإجراءات للمخالف لهذه التعليمات حفاظا على المصلحة العامة، ومن يخالف بانتظاره الاجراءات القانونية.