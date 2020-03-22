هنية يهاتف ظريف ويعبر عن تضامنه مع إيران في مواجهة كورونا

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء السبت وزير الخارجية الإيراني د. جواد ظريف، معبراً عن تضامنه مع الشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد هنية خلال الاتصال الهاتفي، أن العقوبات الأميركية ضد الشعب الإيراني ظالمة ويجب رفعها، كما قدم التعازي للقيادة في المرحوم حسين شيخ الإسلام وفيمن توفي من أعضاء مجلس الشورى ومن عموم الشعب الإيراني. داعياً إلى ضرورة توفير مقومات لمواجهة الفيروس للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده سواء في فلسطين أو في الشتات ومخيمات اللجوء أيضًا.

في المقابل ثمّن وزير الخارجية الإيراني مبادرة هنية، معبراً عن شكره للتضامن الأخوي، وأكد ثبات موقف ايران في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وكذلك دعمها الاستراتيجي للمقاومة.

كما شدد بدوره على وجوب إنهاء الحصار على قطاع غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل انتشار "كورونا".