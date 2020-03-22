إيطاليا تعلق الأنشطة الانتاجية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إيقاف كافة الأنشطة الانتاجية، ما عدا الاستراتيجية واللازمة منها، في إطار التصدي لفيروس كورونا ومنع تفشيه.

وقال جوزيبي في تصريح له على صفحته على الفيسبوك، :"إن إيطاليا "تواجه أصعب أزمة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشددا أن حكومته كانت شفافة مع مواطنيها منذ اندلاع أزمة الفيروس ولم تخف عنهم شيئا بهذا الشأن".

وأضاف: "التدابير التي اتخذناها كبيرة، ولا نملك بدائل أخرى، ونحن بحاجة إلى الوقت لنرى مدى فاعلية هذه التدابير"، داعيا مواطنيه إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها.

وتابع: "سيتم إيقاف كافة الأنشطة الإنتاجية في بلادنا ما عدا الضرورية والحيوية منها"، مبينا أن هذه التدابير ستسري حتى الثالث من أبريل/ نيسان المقبل.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن المتاجر والمحلات التي تبيع الأغذية والصيدليات والمصارف ستواصل عملها ولن تتوقف.

وأشار جونتي فيها إلى أن عدد ضحايا الفيروس وصل إلى 4825، والإصابات إلى 42 ألفا و681.