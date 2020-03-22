بينها 20 خطيرة..ارتفاع عدد المصابين "بكورونا" في "إسرائيل" لـ945 حالة

ارتفع عدد المصابين "بفيروس كورونا" في "إسرائيل" إلى 945 حالة، من بينها 20 حالة خطيرة.

ووفقاً لما تسمى وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 945.

وأفادت الوزارة أن من بين الإصابات 20 حالة خطيرة.

وكانت "إسرائيل" قد أعلنت عن سلسلة تعليمات جديدة بكل ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس إلى حيز التنفيذ، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس الماضي.

وأبدت مخاوفها من تواصل الارتفاع في الإصابات في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات، وبحال لم يتم فرض الإغلاق الشامل.