الصين تسجل وفاة 6 أشخاص وإصابة 46 آخرين بفيروس كورونا

سجلت الصين اليوم الأحد، وفاة ستة أشخاص، وإصابة 46 آخرين بفيروس كورونا المستجد، بينهم حالة وحيدة من داخل الصين، و45 من القادمين لها من المسافرين.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن انحسار الفيروس، لكنها سجلت لليوم الرابع على التوالي إصابات بفيروس كورونا.

وأكدت اللجنة في هذا السياق عدم تسجيلها أي حالة إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) مركز تفشي الفيروس لليوم الرابع على التوالي.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 3261 حالة، وإصابة 81054 في الصين منذ تفشي المرض في ديسمبر الماضي.