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اجراءات خاصة للعمال

"إسرائيل" تغلق معابر قطاع غزة والضفة المحتلة حتى إشعار آخر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:43 - 22 مارس 2020
معبر بيت حانون معبر بيت حانون
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أغلقت "إسرائيل" اليوم الأحد 22/3/2020، كافة المعابر في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وكان ما يسمى بمنسّق شؤون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أعلن أمس، أنه لن يُسمح للتجار وللعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى بالدخول من المعابر، من صباح الأحد وحتى إشعار آخر.

واستثنى من قرار الاحتلال، "أصحاب تصاريح العمل في مجالات الصحة والتمريض، وعمال في المنطقة الصناعية "عطاروت" في مصانع حيوية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية والتي سيتم دراستها عينياً".

ولفت إلى أنّ العمال الموجودين في الداخل المحتل من القطاعات المصادق عليها سيضطرون للبقاء في الداخل لفترة طويلة من دون السماح لهم بالدخول إلى الضفة الغربية.

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