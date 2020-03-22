"إسرائيل" تغلق معابر قطاع غزة والضفة المحتلة حتى إشعار آخر

أغلقت "إسرائيل" اليوم الأحد 22/3/2020، كافة المعابر في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وكان ما يسمى بمنسّق شؤون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أعلن أمس، أنه لن يُسمح للتجار وللعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى بالدخول من المعابر، من صباح الأحد وحتى إشعار آخر.

واستثنى من قرار الاحتلال، "أصحاب تصاريح العمل في مجالات الصحة والتمريض، وعمال في المنطقة الصناعية "عطاروت" في مصانع حيوية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية والتي سيتم دراستها عينياً".

ولفت إلى أنّ العمال الموجودين في الداخل المحتل من القطاعات المصادق عليها سيضطرون للبقاء في الداخل لفترة طويلة من دون السماح لهم بالدخول إلى الضفة الغربية.