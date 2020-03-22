شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 22/3/2020، حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

وأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد

الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونوهت إلى قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وذكرت، أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير لم ينتج عنها أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.